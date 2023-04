Sambata, cu incepere de la ora 21:45, in cadrul etapei a 6-a din Play-Off-ul Superligii, Sepsi Arena va gazdui partida dintre Sepsi OSK si Farul Constanta, o noua partida de foc pentru alb-rosii care vor avea in fata liderul clasamentului.Partida de la Sfantu Gheorghe va fi prologul etapei a 6-a din Play-Off-ul Superligii, cu Sepsi OSK venind dupa victoria la scor, 3-0, in semifinalele Cupei Romaniei, chiar impotriva campioanei en-titre, CFR Cluj. Desigur timpul de recuperare a fost scurt, ... citeste toata stirea