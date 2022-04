Sepsi OSK intalneste Academica Clinceni in etapa a 3-a din Play-Out

Astazi, cu incepere de la ora 18:00, Sepsi OSK va primi la Sfantu Gheorghe vizita echipei Academica Clinceni, partida programata in etapa a 3-a din cadrul Play-Out-ului Ligii 1.Cu o victorie si o remiza, Sepsi OSK revine in Play-Out-ul Ligii 1 intr-o partida pe propriul teren cu Academica Clinceni. Asa cum o arata si situatia in clasament, alb-rosii sunt favoriti la castigarea celor trei puncte puse in joc. In acest moment, Rapid Bucuresti si FC Botosani au cinci puncte avans fata de Sepsi ... citeste toata stirea