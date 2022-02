Sepsi OSK intalneste campioana en-titre

In Liga 1 au mai ramas de disputat trei etape din cadrul sezonului regulat. Sambata, 26 februarie, cu incepere de la ora 17:30, in cadrul etapei a 28-a, Sepsi OSK urmand sa primeasca la Sfantu Gheorghe vizita campioanei en-titre, CFR Cluj.Chiar daca ultimul rezultat, infrangerea cu 3-1 suferita la FC Voluntari, a scos-o pe Sepsi OSK din cartile calificarii in Play-Off, miza acumularii de puncte ramane. Si aceasta mai ales ca atunci cand se va trage linie, la finalul celor 30 de etape, ... citeste toata stirea