Sepsi OSK intalneste liderul campionatului din Suedia

In aceasta seara, cu incepere de la ora 21:00, Sepsi OSK o va intalni in mansa tur, din al treilea tur preliminar al Conference League, pe Djurgardens IF, liderul campionatului din Suedia.Cu un program solicitant, partide la foc automat, atat in Superliga, cat si in Conference League, Sepsi OSK se afla in fata unei partide dificile. Neinvinsa in campionat, dar cu o mansa retur infernala la Ljubljana, alb-rosiii vor trebui sa se concentreze, din nou, la maxim. Dezavantajul este ca partida tur ... citeste toata stirea