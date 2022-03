Sepsi OSK intalneste pe Dinamo Bucuresti

In etapa a 29-a din Liga 1, penultima a sezonului regulat, Sepsi OSK va evolua in deplasare la Dinamo Bucuresti, partida programata astazi, cu incepere de la ora 17:30.Dupa doua infrangeri consecutive, Sepsi OSK se va deplasa pe terenul celor de la Dinamo Bucuresti, poate cel mai facil adversar din ultimele etape. Cu toate acestea nu va fi un joc usor, covasnenii urmand a avea in fata o echipa care lupta pentru supravietuire si pentru care fiecare punct conteaza. Si pentru Sepsi OSK miza este ... citeste toata stirea