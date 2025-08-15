Editeaza

Sepsi OSK isi pune fanii la incercare: Biletele pentru duelul cu F.C. Corvinul Hunedoara, disponibile de vineri

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 15 August 2025, ora 06:50
15 citiri
Sepsi OSK deschide, incepand de vineri, 15 august, vanzarea biletelor pentru meciul cu F.C. Corvinul Hunedoara, programat luni, 18 august, ora 17:00, pe Arena Sepsi Duna. Tichetele pot fi achizitionate atat de la casieria stadionului, cat si online, incepand de vineri, ora 15:00, pe www.eventim.ro.

Preturile variaza intre 15 lei (sectoarele A, B, C, D, M, N, O, P, FAMILY) si 70 lei (sectorul VIP), cu reduceri pentru copiii sub 12 ani. Cei care vor locuri mai centrale, in sectoarele E-J, vor ...citește toată știrea

