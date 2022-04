Sepsi OSK, la prima infrangere in Play-Out

In etapa a 6-a din Play-Out-ul Ligii 1, Sepsi OSK a fost invinsa cu rezultatul de 1-0, in deplasare la Rapid Bucuresti, suferind astfel prima infrangere in partea secunda a campionatului.Partida a avut doua reprize distincte. Prima repriza a fost controlata de Sepsi OSK, insa elevii lui Cristiano Bergodi nu au reusit sa-si valorifice ocaziile avute. Inca din startul partidei covasnenii au controlat jocul si prima ocazie a venit in minutul 25 cand Moldovan a blocat in fata lui Dumitrescu. ... citeste toata stirea