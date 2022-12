Sepsi OSK, la un pas de urmatoarea faza din Cupa Romaniei

Sepsi OSK, detinatoarea trofeului, va intalni astazi, la Sfantu Gheorghe, pe FC Voluntari, partida programata in etapa a 3-a, si ultima, a fazei grupelor din Cupa Romaniei.Faza grupelor, din cadrul Cupei Romaniei, programeaza in aceste zile ultima etapa, un format ciudat, cu grupe de cate sase echipe, dar care nu joaca toate intre ele. In Grupa A, Sepsi OSK este lider, cu doua victorii din tot atatea partide disputate, si practic chiar si cu o remiza se va califica mai departe. Anterior, in ... citeste toata stirea