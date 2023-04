Astazi, cu incepere de la ora 19:00, pe Sepsi Arena, Sepsi OSK o va intalni pe CFR Cluj in semifinalele Cupei Romaniei, una dintre cele mai importante partide ale acestui sezon.Interesant este faptul ca fata in fata se vor afla detinatoarea trofeului, Sepsi OSK, si campioana en-titre, CFR Cluj, doua echipe care se cunosc bine si care in urma cu aproape doua saptamani s-au intalni in campionat. Sepsi OSK vine dupa doua infrangeri in Superliga, ambele cu acelasi rezultat, 2-1, dar aceasta ... citeste toata stirea