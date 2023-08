Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK o va intalni in prima mansa a Play-Off-ului Conference League pe FK Bodo/Glimt, la Sfantu Gheorghe, miza fiind calificarea pe tabloul principal al competitiei.Sepsi OSK a ajuns pentru prima data in aceasta faza a Conference League, reusind ca in fiecare sezon european sa faca tot cate un pas inainte. Daca de EsSKA Sofia a trecut mai usor decat, probabil, ne asteptam, FC Aktobe s-a dovedit un adversar mai dificil. Totusi, marele merit al elevilor ... citeste toata stirea