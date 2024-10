Sepsi OSK, meci in Cupa Romaniei, la Alba Iulia

Sepsi OSK joaca azi in deplasare, la Alba Iulia, in meciul din prima runda a fazei grupelor din Cupa Romaniei. Partida impotriva celor de la Unirea Alba Iulia incepe de la 15:45.Confruntarea este televizata si poate fi vazuta la Digi Online (Rou), Digi Sport 1 si Prima Sport 1.In urma tragerii la sorti din 25 septembrie s-au stabilit grupele si partidele din fiecare runda.Astfel, Sepsi OSK este in Grupa D, alaturi de Otelul Galati, ACSM Resita, AFK Csikszereda, SCM Rm. Valcea, CSM Unirea ... citește toată știrea