Editeaza

Sepsi OSK nu isi revine nici pe teren propriu

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 19 August 2025, ora 07:46
19 citiri
Luni, 18 august, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a Ligii 2, la Sfantu Gheorghe Sepsi OSK a intalnit pe Corvinul Hunedoara, meci incheiat cu victoria oaspetilor (0-2)

Prima mare ocazie de gol a fost irosita in minutul 13 de Coman: dupa un luft al lui Padurariu mingea ricoseaza in fata portii la atacantul gazdelor, care din 3-4 metri trimite pe langa bara din stanga.

Un minut mai tarziu, pe contraatacul oaspetilor, Pirvulescu se demarca perfect si suteaza de la 19-20 de metri, insa pe ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
O minora de 13 ani din judetul Covasna a disparut din nou. Autoritatile cer sprijinul populatiei
Borzos Madalina, o fata de 13 ani din satul Araci, comuna Valcele, a disparut din nou de acasa. ...
Sepsi OSK isi pune fanii la incercare: Biletele pentru duelul cu F.C. Corvinul Hunedoara, disponibile de vineri
Sepsi OSK deschide, incepand de vineri, 15 august, vanzarea biletelor pentru meciul cu F.C. Corvinul ...
Toffee cauta un camin - e timpul sa plece de la adapost
Eu sunt Toffee, sunt mica si abia am implinit un an. Am 15 kilograme de energie si dragoste de ...
ActualitateBusinessSportLife Show