Sepsi OSK o intalneste pe FCU Craiova 1948 in etapa a 8-a

La o distanta de trei zile, Sepsi OSK revine pe teren: in etapa a 8-a din Superliga, covasnenii se vor deplasa la Targu Jiu pentru partida cu FCU Craiova 1948.Sepsi OSK a suferit etapa trecuta prima infrangere din acest sezon, una cu atat mai dureroasa cu cat s-a petrecut pe propriul teren. Partida se anunta dificila, in fata unuia dintre cei mai in forma adversari in acest moment, dar aceasta nu poate fi o scuza a esecului. Desigur, absenta capitanului traditional, Bogdan Mitrea, si ... citeste toata stirea