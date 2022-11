Sepsi OSK o invinge pe Dinamo, si nu numai la fotbal

In etapa a 2-a contand pentru Cupa Romaniei, Sepsi OSK a dispus cu rezultatul de 3-2 de Dinamo Bucuresti, pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf", fiind astfel cu un pas mai aproape de calificarea in faza urmatoare a competitiei.Asa cum se intampla de obicei in Cupa Romaniei, atunci cand se intalnesc o echipa din esalonul inferior si una din elita, primii incearca sa-si depaseasca conditia, ceilalti sa forteze cat sa transforme in realitate calculele hartiei. Cam asa s-ar putea ... citeste toata stirea