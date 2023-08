Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK va evolua pe Sepsi Arena, in al treilea tur preliminar din Conference League, avand-o ca adversara pe FC Aktobe, cu gandul la o prima calificare in Play-Off-ul competitiei continentale.Seria infernala, in ritm sustinut, a partidelor din Supercupa Romaniei, Superliga si Conference League, si-a pus oarecum amprenta asupra evolutiei lui Sepsi OSK in ultima disputa, alb-rosii nereusind decat o remiza cu Otelul Galati. Totusi elevii lui Liviu ... citeste toata stirea