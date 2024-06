Sepsi OSK pregateste sezonul 2024-2025

Sepsi OSK, ocupanta locului cinci sezonul trecut in Superliga, a inceput deja pregatirile pentru editia 2024-2025 care va incepe in weekendul 13-14 iulie 2024.Lotul echipei Sepsi OSK s-a reunit de luni, in prima zi sportivii trebuind sa treaca de vizita medicala. Marti au avut loc primele antrenamente sub conducerea antrenorului Bernd Storck. Alb-rosii au anuntat inca de la finalul sezonului trecut trei noi achizitii, Marius Coman, castigator al Cupei Romaniei cu Corvinul Hunedoara, Mihajlo ... citește toată știrea