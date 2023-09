Duminica, cu incepere de la ora 21:00, in cadrul etapei a 10-a din Superliga, Sepsi OSK primeste vizita liderului la zi, FCSB, intr-o partida care se anunta extrem de dificila pentru alb-rosii.Dupa o serie de sase partide fara infrangere, Sepsi OSK a trebuit sa se recunoasca invinsa etapa trecuta, pe terenul Universitatii Craiova. Practic partida din Banie a inceput de la 1-0, gazdele marcand chiar in primul minut, apoi desi acestea au ramas in inferioritate numerica, Sepsi OSK nu a reusit sa ... citeste toata stirea