Sepsi OSK, remiza dramtica la Craiova

In prima etapa din Superliga, Sepsi OSK s-a deplasat pe terenul Universitatii Craiova, acolo unde, dupa un final dramatic, alb-rosii au avut puterea sa revina de la 0-2 si sa scoata un rezultat de egalitate, 2-2.Partida a inceput sub semnul echilibrului si prima ocazie a apartinut lui I.Gheorghe, in minutul 5, insa sutul acestuia la coltul lung a fost respins de Pigliacelli. In continuare niciuna dintre echipe nu s-a aratat periculoasa, pana in minutul 29. Atunci, abia intrat pe teren de trei ... citeste toata stirea