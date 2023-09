Astazi, cu incepere de la ora 21:30, in epilogul etapei a 8-a din Superliga, Sepsi OSK primeste vizita echipei UTA Arad.Cum parcursul in Conference League s-a incheiat pentru Sepsi OSK, de acum trupa lui Liviu Ciobotariu se va concentra pe Superliga si Cupa Romaniei. O prima partida va avea loc astazi, iar pentru Sepsi OSK cel mai important aspect va fi acela de a depasi oboseala acumulata in cele 120 de minute jucate in Norvegia. Dintr-o alta perspectiva, alb-rosii sunt, deocamdata, singura ... citeste toata stirea