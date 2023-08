Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League dupa victoria cu 1-0 (0-0) cu FC Aktobe obtinuta joi seara, pe Stadionul Aktobe Ortalik din Aktobe, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei.Partida a inceput in nota de dominare a gazdelor, care au incercat constant sa creeze pericol la poarta adversa, insa apararea organizata a formatiei covasnene nu a cedat, reusind sa anihileze fiecare actiune.Dupa 15 minute de ... citeste toata stirea