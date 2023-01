Sepsi OSK s-a reunit pentru pregatirea anului 2023

De ieri, lotul echipei Sepsi OSK s-a reunit in vederea inceperii pregatirilor, pentru covasneni urmand evolutii atat in Superliga, cat si in Cupa Romaniei, competitii in care isi doresc sa fie la inaltime.Dupa o prima parte a sezonului 2022-2023, Sepsi OSK este in grafic, locul sase in Superliga, calificata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, rezultate care desigur trebuie confirmate in acest an. Practic, trupa condusa de Cristiano Bergodi este pe un loc de Play-Off, iar cursa pentru ... citeste toata stirea