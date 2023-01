Sepsi OSK se deplaseaza in Giulesti

Asteptarea suporterilor de fotbal a luat sfarsit: astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK va disputa prima partida oficiala din 2023, in deplasare la Rapid Bucuresti.Partida, care va fi gazduita de Stadionul Rapid-Giulesti, face parte din etapa a 22-a contand pentru Superliga, atat Sepsi OSK, cat si Rapid, fiind in acest moment pe pozitiile care asigura un loc in Play-Off. Rapid ocupa pozitia a patra, Sepsi OSK este pe locul sase, tot sase, dar puncte, fiind ecartul echipei bucurestene ... citeste toata stirea