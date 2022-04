Sepsi OSK se deplaseaza in infernul din Giulesti

Sambata, 23 aprilie, cu incepere de la ora 21:00, Sepsi OSK va disputa un adevarat derby al Play-Out-ului pe terenul echipei Rapid Bucuresti.Partida se anunta una de foc, mai ales ca in joc este ocuparea primelor doua pozitii care asigura participarea la barajul de calificare in cupele europene. Sepsi OSK se va deplasa la Bucuresti cu un moral bun dupa victoria din semifinalele Cupei Romaniei, mansa tur, cu rezultatul de 2-1 impotriva Universitatii Craiova. Mai mult, in aceasta parte a ... citeste toata stirea