Sepsi OSK se deplaseaza pe terenul celor de la UTA

In etapa a 24-a din Liga 1, sambata, 5 februarie, cu incepere de la ora 13:30, Sepsi OSK va evolua pe terenul echipei UTA, de unde va incerca sa aduca punctele necesare mentinerii in lupta pentru un loc in Play-Off.Sepsi OSK a facut un joc apreciat etapa trecuta, cand a trecut cu rezultatul de 3-1 de Universitatea Craiova, una dintre echipele care au ca obiectiv accederea in Play-Off. Ecartul fata de primele sase pozitii ale clasamentului a ramas, insa, neschimbat, dar mai poate fi recuperat, ... citeste toata stirea