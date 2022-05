Sepsi OSK se desparte de cinci jucatori

Pe data de 30 iunie vor expira contractele a cinci jucatori de la Sepsi OSK, iar clubul a decis sa nu mai prelungeasca intelegerea cu Gabriel Vasvari, Razvan Tincu, Fulop Istvan, Kevin Luckassen si Boubacar Fofana.Dupa patru sezoane petrecute la Sepsi OSK, Gabriel Vasvari se va desparti de clubul covasnean. Acesta a venit la Sepsi OSK in 2018 si a evoluat in 123 de partide, in care a inscris 16 goluri. Razvan Tincu a semnat cu alb-rosiii in 2019 si a imbracat tricoul echipei in 70 de partide. ... citeste toata stirea