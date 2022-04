Sepsi OSK se impune la Botosani!

In etapa a 4-a din faza de Play-Out a Ligii 1, Sepsi OSK a castigat in deplasare la FC Botosani si astfel trupa lui Cristiano Bergodi a urcat o pozitie in clasament fiind la doua puncte distanta de Rapid Bucuresti.Sepsi OSK a intrat foarte bine in joc si inca din minutul 3 a deschis scorul la Botosani. Stefanescu l-a deschis pe Tudorie, iar acesta dupa ce a driblat doi aparatori a trimis la coltul scurt invingandu-l pe Pap. Tot covasnenii au amenintat mai mult in continuare si Pap a retinut ... citeste toata stirea