In urma tragerii la sorti efectuate miercuri, Sepsi OSK si-a aflat adversarele din faza grupelor Cupei Romaniei, o competitie in care este detinatoarea trofeului ultimelor doua editii.Acesta va fi al doilea sezon in care Cupa Romaniei va avea si o faza a grupelor. Vor fi prezente 24 de echipe, opt cele mai bine clasate in sezonul trecut al Superligii, si inca 16 echipe care s-au impus in faza de Play-Off. Cum Sepsi OSK a terminat pe pozitia a sasea sezonul trecut in Superliga, a facut parte