Sepsi OSK si-a aflat programul din Play-Out

Desi au existat controverse intre LPF (Liga Profesionista de Fotbal) si FRF (Federatia Romana de Fotbal), in cele din urma a fost stabilit programul fazei de Play-Out a Ligii 1, in care se va regasi si Sepsi OSK.Din cele noua etape ale Play-Out-ului, Sepsi OSK va disputa cinci partide pe propriul teren, respectiv patru in deplasare, fiind oarecum avantajata de acest program. De asemenea, covasnenii vor poni cu un total de 20 de puncte, dupa injumatatirea si rotunjirea punctelor castigate in ... citeste toata stirea