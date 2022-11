Sepsi OSK trebuie sa continue seria rezultatelor pozitive

Astazi, cu incepere de la ora 21.00, pe Sepsi Arena, Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti vor deschide etapa a 18-a din Superliga, intr-o partida care se anunta spectaculoasa, intre doua echipe aflate la o distanta de patru puncte in clasament.Sepsi OSK a reusit sa lege doua victorii, una in campionat, cealalta in Cupa Romaniei, rezultate care dau sperante pentru un moral bun in partida cu Petrolul Ploiesti. Covasnenii s-au dezlantuit runda trecuta la Pitesti, unde au marcat cinci goluri celor de ... citeste toata stirea