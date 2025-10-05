Editeaza

Sepsi OSK trece de Ceahlaul

Sursa: Covasnamedia.ro
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 16:47
17 citiri
Sepsi OSK a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, Ceahlaul Piatra Neamt, in etapa a 9-a a Ligii a II-a.

Sepsi OSK controleaza inceputul de meci si are cateva cornere care aduc pericol la poarta lui Ailenei. Astfel, in minutul 7, Alistar salveaza spectaculos la sutul periculos al lui Vianna!

Oberlin iese la rampa, dar suturile sale (16', 20', 28') fie nu nimeresc tinta, fie sunt parate de portarul oaspetilor.

Asediul lui Sepsi continua la poarta Ceahlaului si apar noi ocazii. ...citește toată știrea

