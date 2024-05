Sepsi OSK U16, medaliata cu bronz in Liga Elitelor sezonul 2023-2024

Invingand-o pe FCSB in finala mica a Ligii Elitelor U16, Sepsi OSK a cucerit medaliile de bronz ale editiei 2023-2024 la aceasta categorie de varsta, o performanta care da sperante pentru viitorul fotbalului in Sfantu Gheorghe.In sezonul regulat, Sepsi OSK a facut parte din Seria 1, si s-a clasat pe prima pozitie, cu opt victorii, doua remize si o singura infrangere, calificandu-se astfel pentru faza de Play-Off. Alb-rosii nu s-au dezmintit, si in Play-Off, Seria 1, au terminat tot in frunte, ... citește toată știrea