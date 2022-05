Sepsi OSK U19 in finala Cupei Romaniei

Ieri, 4 mai, categoriile de varsta U17, respectiv U19 ale clubului Sepsi OSK au disputat mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei, echipa de U19 reusind performanta de a se califica in finala.Primii pe teren au intrat juniorii de la categoria de varsta U17, care i-au avut ca adversari pe CFR Cluj. In prima mansa scorul fusese 0-0, iar in returul disputat la Cluj-Napoca partida s-a terminat tot la egalitate, scor 2-2, departajarea facandu-se prin executarea loviturilor de la 11m. Mai ... citeste toata stirea