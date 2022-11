Sepsi OSK, un meci in premiera pentru fotbalul romanesc

Astazi, cu incepere de la ora 21.00, Sepsi OSK o va intalni pe Dinamo Bucuresti, in cadrul Cupei Romaniei, partida fiind programata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Capitala.Programarea unei partide de fotbal, intre doua echipe de club, pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Capitala este o premiera. Stadionul, in forma sa veche, a gazduit in exclusivitate partide de rugby, in special ale echipei nationale, Stejarii. Inainte de Euro 2020, locatia a fost ... citeste toata stirea