Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul partidelor editiei 2023-2024 din Superliga, Sepsi OSK urmand sa debuteze in deplasare, in Giulesti, cu Rapid Bucuresti.Noul sezon va incepe in weekendul 14-16 iulie 2023, si se va finaliza pe 2 iunie 2024. Pauza de iarna va incepe dupa etapa de la mijlocul saptamanii 18-24 decembrie 2023 si se va incheia odata cu weekendul 20-21 ianuarie 2024. Pe 16 martie 2024, este prevazut startul in faza de Play-Off/Play-Out.Pentru Sepsi OSK, aventura in ... citeste toata stirea