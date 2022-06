Sepsi OSK, victorie in amicalul cu Legia Varsovia

Clubul isi intareste atacul cu un jucator cu experientaSepsi OSK a obtinut o victorie in amicalul cu Legia Varsovia, echipa cea mai titrata din campionatul Poloniei, golul fiind marcat de Marius Stefanescu, din penalty, in minutul 28.Sepsi OSK a inceput meciul in formula: Razvan Began - Mihai Balasa, Dimitrov Radoslav, Paun Nicolae, Vitalie Damascan, Marius Stefanescu, Catalin Golofca, Rares Ispas, Sergiu Serban, Denis Ciobotariu, Florin Renta.Polonezii de la Legia Varsovia s-a clasat, in ... citeste toata stirea