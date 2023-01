Sepsi OSK, victorie in prima partida a anului

Sepsi OSK a inceput 2023 cu o victorie in partida amicala disputata in cantonamentul din Turcia, covasnenii invingand cu rezultatul de 2-1 (0-1) pe Radomiak Radom.In fata echipei poloneze Radomiak Radom, Sepsi OSK a evoluat pentru prima data in acest an, elevii lui Cristiano Bergodi reusind o victorie, dupa o partida cu doua reprize diferite ca evolutie a scorului. Polonezii au condus la pauza cu 1-0, dar Matei a fost decisiv si a marcat de doua ori, in ... citeste toata stirea