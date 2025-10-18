Editeaza

Sepsi OSK, victorioasa la Bacau

Sursa: Covasnamedia.ro
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 16:46
Intr-un meci contand pentru etapa a 10-a din Liga 2, FC Bacau a pierdut, pe teren propriu, meciul cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 0-2.

Golurile covasnenilor au fost marcate de Nacho Heras.

In urma acestei victorii, Sepsi OSK ocupa locul 8, la egalitate de puncte (19) cu FC Voluntari (locul 7) si CSM Resita, ocupanta ultimului loc de play-off.

Etapa viitoare, echipa din Sfantu Gheorghe va primi vizita Gloriei Bistrita, meci programar pentru 25 octombrie 2025.

