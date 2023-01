Sepsi-SIC, a 14-a victorie in Liga Nationala de Baschet Feminin

In etapa a 15-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC a obtinut o noua victorie, in deplasare la Brasov, in timp ce KSE Targu Secuiesc a cedat, tot in deplasare, la Universitatea Cluj.Partida cu CSTBv CSU Brasov a fost la indemana campioanei en-titre, si lidera a clasamentului, Sepsi-SIC, care s-a impus cu rezultatul de 116-50 (29-12, 30-10, 29-14, 28-14), dominand categoric toate cele patru sferturi ale intalnirii. Principalele marcatoare au fost: Ghizila (21 de puncte), Hristova ... citeste toata stirea