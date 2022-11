Sepsi-SIC, a doua victorie in EuroCup

Desi nu a fost o partida deloc usoara, Sepsi-SIC si-a trecut in cont cea de-a doua victorie din faza grupelor in competitia EuroCup, prin succesul cu 70-56 in fata turcoaicelor de la Nesibe Aydin.Inaintea partidei care a avut loc la Ankara, ambele echipe aveau cate o victorie, dupa succesele din runda inaugurala a Grupei E. Pana la pauza s-a consemnat un joc echilibrat, apoi in sfertul al treilea, si mai ales in ultimul, Sepsi-SIC s-a distantat, apropiindu-si victoria. Rezultatul final a fost ... citeste toata stirea