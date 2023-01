Sepsi-SIC a fost invinsa la Lyon

In partida tur din faza optimilor de finala, contand pentru competitia continentala EuroCup, Sepsi-SIC a pierdut in deplasare la LDLC ASVEL Feminin, diferenta de 15 puncte nefiind chiar insurmontabila in returul programat a se disputa la Sfantu Gheorghe.LDLC ASVEL Feminin s-a dovedit un adversar dificil pentru Sepsi-SIC, frantuzoaicele impunandu-se cu rezultatul de 91-76 (33-18, 22-20, 17-25, 19-13) in mansa tur din cadrul optimilor de finala ale EuroCup la baschet feminin. Fetele antrenate ... citeste toata stirea