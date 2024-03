Sepsi-SIC a incheiat cu victorie sezonul regulat la futsal

In etapa a 18-a, ultima din sezonul regulat al Ligii 1 la futsal, Sepsi-SIC a invins cu rezultatul de 8-6 pe CSM Targu Mures, si a incheiat prima parte a competitiei pe pozitia a cincea.Sala Sporturilor Szabo Kati a gazduit partida din ultima etapa a sezonului regulat, o partida in care desi s-a impus la doua goluri diferenta, 8-6, Sepsi-SIC a controlat-o in cea mai mare parte. Alb-verzii au inceput in forta, si s-au distanta la 4-0, pana la pauza, insa, CSM Targu Mures a redus diferenta la ... citește toată știrea