Sepsi-SIC a infiintat o sectie de triatlon; Deak Zsombor va reprezenta clubul

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:48
17 citiri
Clubul Sepsi-SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat oficial infiintarea unei sectii de triatlon, care se alatura celor sase discipline deja existente.

Noua sectie va fi reprezentata de multiplu campion national al Romaniei, Deak Zsombor.

Sportivul originar din Sfantu Gheorghe s-a clasat de trei ori intre primii cinci la competitiile internationale Ironman 70.3.

"Clubul nostru se extinde cu o noua sectie. Pe langa baschet, handbal, futsal, lupte, tenis de masa si ciclism, sectia de triatlon se ...citește toată știrea

