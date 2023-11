In etapa a 8-a din Liga 1 la futsal, Sepsi-SIC a obtinut o victorie importanta, rezultat 1-0, in fata liderul CFR Timisoara.CFR Timisoara s-a prezentat in Sala Sporturilor "Szabo Kati" din postura de lider neinvins al Ligii 1 la futsal. Cu toate acestea, Sepsi-SIC a dat o replica pe masura, nefiind impresionata de valoarea adversarului. Prima parte a fost echilibrata, cu situatii de ambele parti, dar la pauza a fost 0-0. In repriza secunda, CFR Timisoara a fortat desprinderea, dar golul avea ... citeste toata stirea