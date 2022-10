Sepsi-SIC a invins-o pe Crvena Zvezda

In a doua partida din cadrul calificarilor pentru Euroliga la baschet feminin, Sepsi-SIC a trecut de Crvena Zvezda (Steaua Rosie Belgrad), dupa un joc peste cel aratat cu Olympiakos Pireu.Invinsa in prima partida din cadrul calificarilor pentru Euroliga la baschet feminin, de catre Olympiakos Pireu, Sepsi-SIC s-a impus in al doilea meci, sansele de calificare pe tabloul principal al celei mai importante competitii continentale intercluburi fiind insa mici. Sepsi-SIC a trecut, chiar la Belgrad, ... citeste toata stirea