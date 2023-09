In etapa a 2-a din Liga 1 la futsal, Sepsi-SIC a obtinut prima victorie in deplasare, prin victoria cu 7-3 la CS Luceafarul Buzau.Victorioasa in prima partida disputata in Liga 1 la futsal, 6-3 cu Mausoleul Marasesti, la Sfantu Gheorghe, de aceasta data Sepsi-SIC s-a impus in deplasare la CS Luceafarul Buzau, rezultat 7-3. Dupa o prima ... citeste toata stirea