Sepsi-SIC, a patra victorie consecutiva in EuroCup

Sepsi-SIC a ramas cu procentaj maxim in Grupa E, contand pentru EuroCup, dupa victoria din deplasare cu Elitzur Holon.Lidera a clasamentului grupei, Sepsi-SIC s-a deplasat in sala echipei de pe pozitia secunda, Elitzur Holon. A fost o partida disputata, care in cele din urma a dat castig de cauza fetelor antrenate de Zoran Mikes cu rezultatul de 83-71 (13-21, 19-16, 25-15, 26-19). Gazdele si-au acontat primul sfert, apoi Sepsi-SIC a redus ecartul pana la pauza, ultimele doua sferturi revenind ... citeste toata stirea