In partida care a deschis etapa a 3-a din Liga 1 la futsal, Sepsi-SIC a obtinut o victorie la scor, 14-2, avand-o in fata pe ACS West Deva.Sepsi-SIC si-a trecut in cont a treia victorie de la debutul in Liga 1 la futsal, in Sala Sepsi Arena baietii pregatiti de Manya Szabolcs invingand-o pe ACS West Deva cu rezultatul de 14-2 (7-1). Asa ... citeste toata stirea