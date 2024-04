Sepsi-SIC a terminat pe pozitia a patra in Divizia A la handbal feminin

Duminica s-a incheiat editia 2023-2024 a Diviziei A, esalonul secund, la handbal feminin, competitie in care Sepsi-SIC a terminat pe pozitia a patra.In ultima etapa, fetele pregatite de Carmen Cartas au evoluat in deplasare la CSM Slatina, liderul seriei, echipa care va continua lupta pentru promovarea in Liga Florilor. Gazdele au dominat partida si s-au impus cu rezultatul de 40-22(16-8), in conditiile in care Sepsi-SIC a avut numeroase absente. ... citește toată știrea