In perioada 24-30 iulie se disputa Festivalul Olimpic al Tineretului European, organizat la Banska Bystrica, in Slovacia; din componenta echipei de handbal a Romaniei fac parte patru reprezentanti ai clubului Sepsi-SIC.Nationala U17, prezenta in competitie, va evolua in grupa preliminara A, alaturi de Danemarca, ... citeste toata stirea