In aceasta perioada, echipa nationala de handbal feminin U17 se afla in pregatire la Ramnicu Valcea, Sepsi-SIC avand trei reprezentanti, sportivele Ioana Paval si Martina Stan si antrenorul Eugen Ciulei.Acest stagiu de pregatire vizeaza participarea atat la FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European), care se va desfasura la Maribor (Slovenia), in perioada 24-29 iulie, cat si la ... citeste toata stirea